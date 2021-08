Júnior Firpo, defesa espanhol ex-Barcelona, confessou ter sentido «alguma frustração» enquanto jogador dos blaugrana.

«Aprendi muito porque joguei com alguns dos melhores jogadores do mundo. Mas também senti alguma frustração, queria ter jogado mais e merecia tê-lo feito. Não me deram a oportunidade de jogar», disse o jogador de 24 anos, em entrevista à Sky Sports.

Contratado pelo Leeds United, a troco de 15 milhões de euros, o defesa esquerdo destacou a dureza dos treinos do seu novo treinador, Marcelo Bielsa.

«A parte física está a ser um pouco dura, estamos a realizar muitas sessões de treino. No entanto, os meus colegas receberam-me de braços abertos e têm facilitado a minha adaptação», concluiu.