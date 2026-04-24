O Tribunal Superior de Justiça de Castilla e León determinou que o acidente que vitimou Diogo Jota e André Silva em Espanha, em julho de 2025, não teve responsabilidade criminal. A notícia é avançada pelo portal The Athletic nesta sexta-feira.

Segundo a mesma fonte, os peritos excluíram que o Lamborghini tivesse sofrido um furo num pneu a alta velocidade ao ultrapassar outro veículo na via rápida A-52, em Zamora. O veículo embateu no separador central e incendiou-se.

Após analisar as provas recolhidas no local e as informações fornecidas por peritos em acidentes rodoviários, a justiça determinou que não podem ser instaurados processos criminais relativos à morte dos irmãos. 

Diogo Jota morreu aos 28 anos, juntamente com o irmão de 25. O internacional luso tinha entrado recentemente de férias após conquistar a Liga das Nações ao serviço de Portugal. Tinha sido também campeão inglês pelo Liverpool. Já André Silva era atleta do Penafiel, da II Liga.

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