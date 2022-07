Um procurador espanhol pediu uma pena prisão de dois anos para Neymar, a propósito da transferência do internacional brasileiro para o Barcelona, em 2013.

A informação foi avançada pela Reuters, que cita um documento judicial divulgado esta sexta-feira.

Refira-se que na quarta-feira, ficou a saber-se que o agora jogador do Paris Saint-Germain vai ser julgado entre os dias 17 e 31 de outubro, precisamente por alegadas ilegalidades cometidas no processo da sua transferência do Santos para o Barcelona.

O jogador de 30 anos vai responder num tribunal de Barcelona pelos crimes de fraude e corrupção, tal como os outros intervenientes no processo: os pais do atual atacante do Paris Saint-Germain e os antigos presidentes do clube catalão Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell.