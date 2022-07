O costa-marfinense Franck Kessié é a mais recente contratação do Barcelona, satisfazendo um desejo de Xavi Hernandez para reforça o meio-campo blaugrana.

Na manhã desta quarta-feira, o médio de 25 anos foi apresentando nas instalações do clube catalão na presença do presidente, Joan Laporta.

O ex-Milan revelou que está muito feliz por «fazer parte daquela grande família que é o Barcelona».

«Quando um treinador como Xavi te telefona para falar contigo, só podes ficar feliz porque isso significa que o teu trabalho está a ser reconhecido. Falei com ele e ele explicou-me que eu teria um papel importante no clube», adiantou.

Já Laporta refere que está satisfeito com a chegada de Kessié e da vontade do jogador representar o emblema culé.

«Estamos muito satisfeitos com a chegada do Kessié, é um grande profissional. Estamos muito felizes com a forma como decorreu esta operação. O Franck sempre quis vir para cá e nós queremos jogadores que tenham vontade em vir para aqui», contou o presidente do Barcelona.

Franck Kessié assinou pelo Barcelona, chegando a custo zero após terminar contrato com o Milan.