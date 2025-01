Kike Salas já voltou a treinar com a equipa do Sevilha, depois de ter sido detido por estar envolvido num esquema de apostas, através do qual terá visto, propositadamente, alguns cartões amarelos.

O atleta chegou ao complexo desportivo da equipa andaluza à boleia de um colega, o avançado Issac Romero, e sob grande atenção mediática demonstrou tranquilidade, nos primeiros 15 minutos de treino abertos à comunicação social.

Na terça-feira, Salas também chegou a treinar, no entanto foi levado à esquadra da localidade natal, onde ficou em liberdade por não querer prestar qualquer tipo de declarações sobre o caso em questão.

Conforme as fontes judiciais, a investigação realizou uma cópia do cartão de telemóvel de Kike Salas, de forma a comprovar as comunicações entre o jogador e os amigos, que terão beneficiado das alegadas interferências em matérias de apostas.

Em comunicado, o Sevilha afirmou condenar «qualquer conduta fraudulenta», mas ressalvou o «total respeito para com a presunção de inocência» do seu jogador.