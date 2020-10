Tal como Zidane, o técnico do Barcelona fez a antevisão ao «El Clasico» frente ao Real Madrid, agendado para as 15h00 deste sábado. O holandês começou por falar do momento do eterno rival, que chega à Catalunha após duas derrotas caseiras.



«Há muita pressão nas duas equipas e o rendimento não depende do resultado do último jogo. O Real Madrid pode não ter estado ao seu nível nos últimos dois encontros, mas isso não quer dizer que venha cá com a moral em baixo. É uma equipa grande com gente experiente e capaz de aguentar a pressão. Não acredito que o que aconteceu recentemente influencie», referiu, em conferência de imprensa.



Logo de seguida, Koeman voltou a falar do adversário e frisou que não espera um Real Madrid vulnerável.



«Como qualquer equipa e treinador, quando cometes erros queres melhorar. Não faltará motivação a nenhuma das equipas. Os jogadores têm experiência de alto nível. Não espero um Real Madrid vulnerável, antes pelo contrário. Eles têm qualidade, às vezes jogam em 4-4-2, outras vezes em 4-3-3 e não vão deixar os espaços que deixaram no último jogo. Esperamos uma equipa compacta. É importante para o Real Madrid a presença de Sergio Ramos, é um grande central e com uma grande personalidade», prosseguiu.

O antigo selecionador da Holanda recusou confirmar a titularidade de Antoine Griezmann e garantiu que o embate com os merengues não lhe rouba o sono.



«Espero dormir tranquilo. É diferente ser jogador ou treinador. É um jogo diferente dos outros, há mais pressão, mas levo muitos anos de futebol e sinto que vamos apenas jogar um jogo importante contra o nosso rival. Estou habituado a aguentar a pressão, vou dormir tranquilamente», salientou.

Confrontando com as críticas feitas por Piqué à direção do clube, Koeman fugiu à questão. «O Piqué está aqui há muitos anos e eu só cheguei há três meses. É a sua opinião e eu respeito. Ele é inteligente e sabe se faz uma entrevista deste género amanhã estará bem. Respeito todas as opiniões», limitou-se a referir.

Em relação a Alba, lateral-esquerdo que está em dúvida, o técnico culé disse que a última palavra pertence ao jogador. «Ele é que sabe se está em condições de jogar. Vamos decidir amanhã, mas vejo-o positivo», atirou.

Koeman, que representou o Barça como jogador entre 1989 e 1995, apontou o jogo mais especial que realizou contra o Real Madrid.



«Joguei bastantes, ganhei e perdi. Lembro-me dos 5-0 em que marquei um bonito golo de livre. Recordo-me também do primeiro Clasico que joguei, ganhámos por 2-1. Marquei dois golos de penálti. Esse foi o primeiro, portanto, foi o mais especial. É um jogo que é falado uns dias antes, e tens a motivação em alta. Agora há que estar tranquilo, com a cabeça fria e pensar no jogo», confessou.