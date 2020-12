Depois de ter somado a quarta derrota em dez jogos, Ronald Koeman mostrou-se incapaz de justificar a derrota do Barcelona em casa do Cádiz.



«É muito difícil de explicar alguns golos que sofremos. Acredito que podem acontecer por faltas de concentração. Falta-nos agressividade sem bola. Não é fácil explicar o segundo golo que sofremos», referiu, citado pela Marca.



O holandês acabou por falar especificamente do erro incrível cometido «a meias» entre Lenglet e Ter Stegen.



«É lançamento a nosso favor que acaba no Negredo. É uma falha nossa. Não se pode sofrer um golo assim. Já encaixámos vários golos esta forte e isso dói-me mais. Falta-nos agressividade a defender e nos duelos. Temos de melhorar»,afirmou antes de continuar.



«Sofremos golos que não imagino outras equipas que treinei sofrerem».



Por último, Koeman confessa que dificilmente os catalães vão lutar pela Liga espanhola. «É um enorme passo atrás nas possibilidades de lutar pela Liga. É dececionante, mas temos de aceitar. 12 pontos de diferença para uma equipa tão forte como o Atlético de Madrid é uma diferença enorme. Faltam muitos jogos por jogar, mas se não melhorarmos a nossa atitude, não teremos mais nada a dizer [em relação ao título]», concluiu.