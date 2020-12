Koke, capitão do Atlético de Madrid, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a derrota por 2-0 no dérbi da capital espanhola frente ao Real:



«É uma derrota dura e difícil. Não fomos iguais a nós próprios na primeira parte. Na segunda parte tivemos a ocasião do Lemar e o jogo poderia ser diferente. A Liga é muito longa e ainda estamos em primeiro.»



«Eles jogaram melhor, foram mais intensos que nós, sobretudo na primeira parte. Marcaram de bola parada. São detalhes que marcam os jogos. Isto é futebol. Vamos ver o que fizemos de mal e melhorar.»



[Candidatos ao título]: «Vamos pensar dia a dia. Agora temos o jogo da Taça do Rei. São vocês que dizem que somos favoritos.»



[Félix e Suárez chateados por terem saído]: «Não vi, mas todos querem jogar os 90 minutos. Há muitos jogos, há cinco substituições e temos um plantel grande. Há que aproveitar as oportunidades.»