É uma crítica pública poucas vezes vista no mundo do futebol. Geoofrey Kondogbia, jogador do Valência, «arrasou» o presidente do emblema espanhol nas redes sociais.

«Após destruíres um projeto ambicioso, tiveste que enganar o treinador e agora a mim. Obrigado, Anil Murthy», escreveu o internacional centro-africano.

De acordo com a imprensa espanhola a insatisfação de Kondogbia está relacionada com a intransigência do presidente do Valência perante o interesse do Atlético de Madrid na contratação do médio, remetendo para a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.