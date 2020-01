Depois de mais uma final ganha pelo Real Madrid frente ao Atlético de Madrid, Toni Kroos provocou os colchoneros.



«Compensa jogar finais contra o Atlético. Jogaram melhor do que contra o Barcelona. A primeira parte foi difícil, mas depois melhorámos. É sempre difícil jogar contra o Atlético», disse, citado pelo AS.



O internacional alemão admitiu ainda que gosta do sistema utilizado por Zidane nos dois últimos encontros dos merengues.



«Gosto de ter médios no campo, gosto de controlar os jogos. Tudo depende da forma como jogas e da ideia que tens», afirmou.



Por último, Kroos elogiou ainda a ação de Valverde, que foi expulso depois de travar Morata quando este seguia para a baliza.



«Morata tinha uma situação clara e podia marcar. Não foi um lance normal, mas Valverde ajudou-nos nesse momento», referiu.



Nos últimos anos, o Real Madrid venceu o Atlético em duas finais da Liga dos Campeões.