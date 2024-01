«[A falta de Direitos Humanos] é uma coisa que me impediria de fazer essa mudança. (...) No final, é uma decisão a favor do dinheiro - e contra o futebol. E é aí que começa a ser difícil para o futebol que todos nós conhecemos e amamos.»

Foram estas palavras de Toni Kroos em agosto, quando questionado sobre uma eventual mudança para a Arábia Saudita, como muitos outros jogadores fizeram.

Ora, os adeptos sauditas não esqueceram as palavras do médio alemão e assobiaram-no sempre que tinha a bola na vitória do Real Madrid frente ao Atlético de Madrid, nas meias-finais da Supertaça de Espanha, que decorreu precisamente em Riade.

Só que Kroos, bem ao seu estilo, também não se deixou ficar, e respondeu com... ironia. «Hoje foi divertido. Público incrível», escreveu o jogador dos merengues, nas redes sociais.