Lamine Yamal já reagiu à lesão sofrida no bíceps femoral da perna esquerda que, recorde-se, o impede de voltar a jogar esta temporada pelo Barcelona. Contudo, o Mundial 2026 ainda é uma possibilidade para o jovem espanhol.

O craque dos Blaugrana deixou uma mensagem na rede social Instagram, onde refere que será mais um a apoiar a equipa.

«Esta lesão deixa-me fora do campo no momento em que mais queria lá estar, e dói mais do que consigo explicar. Dói não poder lutar com os meus companheiros, não poder ajudar quando a equipa precisa de mim. Mas acredito neles e sei que vão dar tudo em cada jogo. Eu estarei lá, mesmo que seja de fora, a apoiar, a incentivar e a puxar como mais um. Isto não é o fim, é apenas uma pausa. Voltarei mais forte, com ainda mais vontade, e a próxima época será melhor», pode ler-se.

No entanto, e tal como referido no comunicado do Barcelona, existe a possibilidade de Yamal estar disponível para integrar a convocatória espanhola para o Mundial 2026. A Espanha, recorde-se, faz parte do Grupo H, juntamente de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.