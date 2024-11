Lamine Yamal já nem esteve na derrota do Barcelona no País Basco no domingo e, após os exames realizados esta segunda-feira, os catalães esclareceram a lesão do jovem internacional espanhol.

O jogador de 17 anos sofreu uma entorse no tornozelo direito e vai ficar de fora entre duas a três semanas.

Yamal estava convocado pela seleção espanhola, mas, entretanto, foi substituído por Bryan Gil, do Girona.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Bryan Gil entra en la convocatoria; Lamine Yamal, baja.



El extremo del @FCBarcelona_es ha sido desconvocado por lesión para los partidos de la #NationsLeague.



🔁 En su lugar entra @11BryanGil, atacante del @GironaFC.



ℹ️ https://t.co/1n3pxftI34#VamosEspaña pic.twitter.com/27AJlJ2IBI — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2024

Além do jovem atacante, também Robert Lewandowski está a contas com uma lesão nas costas e é esperado que fique ausente durante dez dias.