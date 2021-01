Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa foram confirmados esta quinta-feira como candidatos à presidência do Barcelona, após a validação das assinaturas das três listas, anunciou o clube catalão.



O quarto candidato, Emili Rousaud, chegou a recolher o número mínimo de assinaturas de sócios exigido (2.257) mas, durante o processo de validação das mesmas, acabou por «comunicar ao comité eleitoral do clube a intenção de se retirar», informaram os blaugranas no seu site oficial.



Laporta, que foi presidente do Barça entre 2003 e 2010 e é considerado o principal favorito a vencer o escrutínio, recolhe mais dez mil assinaturas (9.625 válidas), mais do que Font (4.713) e Freixa (2.634) juntos.

As eleições no Barcelona estão agendadas para 24 de janeiro, mas poderão ser adiadas devido à pandemia de covid-19.