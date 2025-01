O caso polémico a envolver Dani Olmo e Pau Víctor foi tema central na conferência de imprensa que Joan Laporta, presidente do Barcelona, deu esta terça-feira.

Laporta garantiu que a documentação foi entregue «em tempo útil», lamentando o sofrimento que a polémica causou aos jogadores: «Eles sofreram muito, eles e as suas famílias, não foi agradável», explicou o presidente.

Apesar disso, após a aceitação do Conselho Superior de Desporto (CSD) à medida cautelar imposta pelo clube, o Barcelona conseguiu reeincrever provisoriamente na LaLiga os dois jogadores. A dupla pôde assim alinhar na Supertaça de Espanha, deixando Laporta esperançoso com um desfecho positivo.

«Creio num estado de direito e na justiça, nunca nos rendemos e conseguimos o que queríamos. O facto de o CSD nos ter dado a cautelar e que faça referência à anulação e à falta de competência do organismo que dá as licenças, é importante. E também viram que nos causaram dano e por isso refere-se ao bom direito. O nosso recurso foi elogiado por juristas de prestígio, o departamento jurídico fez um trabalho extraordinário», afirmou.

Relativamente aos pedidos de demissão, o dirigente ‘blaugrana’ acusa a LaLiga e da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de contribuírem para a destabilização do clube, afastando a ideia de demissão.

«Alguém acredita que o presidente do Barça irá demitir-se por uma decisão da LaLiga ou da RFEF?», questionou o presidente. «Estou dececionado com a forma como atuaram as pessoas que querem mandar no Barça. Não estavam do lado do Barça, destabilizaram o clube», remata Laporta.