A visita surpresa de Lionel Messi ao renovado Camp Nou levantou rumores de que o internacional argentino poderia regressar ao Barcelona. O avançado do Inter Miami escreveu nas redes sociais que esperava «voltar algum dia», no entanto, Joan Laporta já veio arrefecer as esperanças dos adeptos «blaugrana».

«Por respeito a Messi, a todos os funcionários e membros do clube, não é certo especular sobre algo que não seria realista, e não é o momento de fazê-lo», disse o presidente do Barça, à Catalunya Ràdio, esta quarta-feira.

«Ele está a jogar pelo Inter Miami. Ele sabe que é amado e apreciado por ser quem é e que sempre será bem-vindo. É justo que tenha a melhor homenagem do mundo. Seria maravilhoso ter a sua homenagem aqui, na frente de 105 mil adeptos», acrescentou.

Messi passou mais de duas décadas no Barcelona, antes de sair para o Paris Saint-Germain, quando o clube espanhol não conseguiu argumentos financeiros para a renovação de contrato.

Ao serviço dos catalães, o argentino conquistou dez campeonatos, quatro títulos da Liga dos Campeões e três Mundiais de Clubes. Em 778 jogos, marcou 672 golo, sendo o melhor marcador da história do Barcelona.