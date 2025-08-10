Isco, uma das principais figuras do Betis, lesionou-se com gravidade no jogo de preparação frente ao Málaga, na sequência de um lance dividido com Davi Larrubia.

O médio do Málaga pisou o adversário, provocando-lhe uma fratura sem desvio na fíbula esquerda que obrigou Isco a deixar o Estádio La Rosaleda apoiado em muletas e com a perna engessada.

O episódio motivou uma série de insultos partilhados nos perfis de Larrubia nas redes sociais, denunciou o jogador do Málaga.

«Estou a receber muitos insultos nas redes sociais [alguns deles muito ofensivos], que acho que não mereço. Foi uma jogada fortuita. Naquele momento, pensei que chegaria mais rápido e conseguiria tocar na bola, mas o Isco, sendo tão bom, colocou o corpo para dentro e eu atingi-o. Assim que a jogada terminou, fiquei preocupado com ele. Mesmo sendo fortuita, sei que a jogada em si foi dura. Só queria deixar claro que nunca magoaria um adversário, muito menos o Isco, que gosto de ver jogar», partilhou Larrubia, que bisou na vitória do Málaga, por 3-1.

Quanto a Isco, deverá ficar de fora dos relvados nos próximos três meses.