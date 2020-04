Há muitos para quem Ronaldo Fenómeno foi o mais talentoso jogador que apareceu nos últimos trinta anos. O brasileiro surgiu em Barcelona com 20 anos e de imediato teve um impacto enorme, depois de já ter feito o mesmo no PSV. Ronaldo Fenómeno tinha uma técnica apuradíssima, uma velocidade com bola estonteante e uma finalização mortífera. Alguns dos golos que marcou no Barcelona ficaram para a história do futebol. No vídeo que se segue, pode recordá-los.