A Real Sociedad sofreu, este sábado, a terceira derrota em 15 jogos na liga espanhola, após o Levante, com o português Rúben Vezo a titular, ter levado a melhor, por 2-1, no Estádio Cidade de Valência, em jogo da 14.ª jornada.

Isak deu vantagem ao emblema basco aos 22 minutos, mas Roger Martí fez o 1-1 aos 28 minutos e já na reta final, Jorge de Frutos fez o 2-1 final para a equipa valenciana, aos 87 minutos.

Com esta derrota, a Real Sociedad mantém 26 pontos e confirma a liderança isolada do Atlético de Madrid, que tem 29 pontos após ter batido o Elche este sábado e ainda menos três jogos que a equipa de Imanol Alguacil. O Real Madrid, terceiro também com 26 pontos, pode ultrapassar os bascos se pontuar ante o Eibar no domingo e, se vencer, iguala de novo o vizinho Atlético.

O Valladolid empatou na deslocação ao Sánchez Pizjuán, 1-1. O português Jota começou no banco e entrou aos 62 minutos, com 1-0 no marcador. Ocampos, de penálti, deu vantagem à equipa da casa (31m), mas Raul Garcia conseguiu empatar para os visitantes, ao minuto 87.

Em Pamplona, o Villarreal venceu o Osasuna, por 3-1, com bis de Gerard Moreno (7m e 86m) e um golo de Fer Niño (29m). Roberto Torres, de penálti, aos 70 minutos, fez o golo do Osasuna.