Com Vezo de início, o Levante goleou o Granada por 4-1, no Nuevo Los Cármenes, e ganhou novo fôlego na luta pela permanência.



Com Max na baliza e Domingos Duarte na defesa, a equipa da casa sofreu o primeiro golo aos 17 minutos - marcou Dani Gómez. Na segunda parte o Levante, penúltimo classificado à entrada para esta 32.ª jornada, chegou ao 2-0 por Morales aos 56 minutos, dois minutos depois de Sanchéz ter sido expulso.



Com dez jogadores o Granada não foi capaz de evitar o descalabro e sofreu mais dois golos anotados por Malsa e Soldado. O melhor que conseguiu foi reduzir por Collado no período de descontos.



O Granada é 16.º classificado com 29 pontos e tem mais quatro que o Levante e mais um que o Cádiz, a primeira equipa em zona de descida.



Classificação da Liga espanhola