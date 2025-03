O Barcelona venceu o duelo da Catalunha com o Girona, por 4-1, num jogo da 29.ª jornada do campeonato espanhol, disputado este domingo.

Com Raphinha no banco (nem sequer entrou), os «blaugrana» só chegaram ao golo à beira do intervalo. Aos 43 minutos, Lamine Yamal bateu um livre no lado direito e Ladislav Krejci colocou a bola na própria baliza.

A resposta dos visitantes surgiu pouco depois do início da segunda parte, quando Arnaut Danjuma (53m) furou no meio dos centrais do Barça e rematou colocado para o empate.

Depois, veio acima o génio de Robert Lewandowski. O internacional polaco colocou o Barcelona novamente na frente aos 61 minutos, com uma finalização na pequena área, quando já parecia não ter ângulo para rematar.

Lewandowski completou ao bis aos 77 minutos, com um remate forte na área, isto após uma grande jogada de Frenkie de Jong, que fez a assistência. O polaco chegou aos 25 golos na liga espanhola e é o melhor marcador, com mais três tentos do que Kylian Mbappé.

A quatro minutos dos 90, deu para Ferrán Torres confirmar as credenciais de suplente de luxo, com o quarto golo nos últimos quatro jogos.

O Barcelona responde à vitória do Real Madrid na véspera e volta a ficar com uma diferença de três pontos no topo da tabela. O conjunto «blaugrana» tem 66 pontos, contra 63 dos «merengues». Já o Girona, ocupa o 13.º lugar (34 pontos), mas ainda pode cair na tabela nesta jornada.