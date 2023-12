Lewandowski acredita que ainda pode jogar mais três ou quatro épocas. Em entrevista ao «Club del Deportista», o avançado diz que não vai ser fácil deixar de jogar futebol, mas que por agora não se vê a ser treinador.

«Vai ser difícil viver sem ser jogador de futebol. Ser treinador…é um trabalho muito difícil. Não sei se vou estar preparado, porque vou ter de estar 100% focado no futebol. Agora digo isto, mas daqui a cinco ou sete anos vou sentir falta do balneário, do cheiro da relva, talvez aí possa tentar».

Lewandowski admitiu que o início da época do Barcelona não foi perfeito e que foi mesmo difícil marcar golos pelos catalães. O avançado polaco deixou ainda elogios aos jovens da formação dos blaugrana, mas alertou que a equipa também precisa de ter jogadores experientes.

Na mesma entrevista, o jogador de 35 anos revelou que está muito feliz por viver em Barcelona e diz que é fã de moda e que a sua comida favorita é paella.