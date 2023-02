O Barcelona foi ao Benito Villamarín derrotar o Betis por 2-1, num jogo em atraso da 17.ª jornada da Liga espanhola.



Depois de o jogo ter chegado sem golos ao intervalo, o líder do campeonato quebrou a resistência da equipa andaluz que teve Rui Silva e William Carvalho no onze os 65 minutos. Na sequência de um livre batido rapidamente, Baldé fugiu pela esquerda e cruzou rasteiro para o desvio oportuno do ex-Sporting Raphinha à boca da baliza.



À entrada para os dez minutos finais, os catalães aumentaram a vantagem por intermédio de Lewandowski, regressado após três jogos de suspensão. Ronald Araújo ganhou no ar e deixou a bola no polaco que fez o que melhor sabe: marcar golos.



O melhor que o Betis conseguiu foi reduzir graças a uma infelicidade tremenda de Koundé que marcou na própria baliza. A vitória sorriu mesmo ao Barcelona que aumentou provisoriamente para oito pontos a vantagem para o Real Madrid, campeão em título que joga esta quinta-feira com o Valência.