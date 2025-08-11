O jogo entre o Villarreal e o Barcelona a contar para a La Liga, que está marcado para dezembro, pode vir a ser disputado fora de Espanha, de acordo com o The Athletic.

A Liga espanhola realizou discussões preliminares para transferir o jogo, que normalmente aconteceria no Estádio de la Ceramica, do Villarreal, no leste de Espanha, para ser realizado em Miami, na Flórida, mais concretamente no Hard Rock Stadium.

Seria a primeira vez que um jogo de uma das principais ligas europeias aconteceria nos Estados Unidos.