A Liga espanhola considerou a atitude dos quatro jogadores do Sevilha como «incompreensível e inadmissível». Banega, Franco Vázquez, De Jong e Ocampos quebraram o protocolo sanitário do Conselho Superior do Desporto espanhol e fizeram um convívio superior a dez pessoas.



«Nas últimas horas detetamos que alguns jogadores não cumpriram as normas sanitárias, mostrando esse tal incumprimento nas redes sociais. Denotaram um certo relaxamento antes da etapa final do caminho. Estas atitudes são incompreensíveis e inadmissíveis», referiu em comunicado enviado aos 42 clubes profissionais, segundo o diário AS.



O organismo presidido por Tebas alertou que este tipo de situações não podem repetir-se sob pena de a prova nem recomeçar.



«Colocam em risco a finalização da competição. Qualquer sintoma de relaxamento é uma falta de respeito pela Liga, pelos clubes, jogadores e técnicos», lê-se ainda na mesma nota.



O quarteto da equipa andaluz já pediu desculpa pelo sucedido.



Tebas referiu este domingo que pretende recomeçar o campeonato espanhol precisamente com um Sevilha-Betis, a 11 de junho.