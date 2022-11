Anunciada a 18 abril de 2021 e depois de nove dos 12 clubes fundadores da terem abandonado o projeto, a Superliga Europeia continua a prevalecer na atualidade desportiva, com Real Madrid, Barcelona e Juventus, os únicos «sobreviventes».

A Liga Espanhola divulgou esta sexta-feira um vídeo a explicar o porquê de ser contra a competição, que pretende revolucionar o mundo do futebol.

«Quando a Superliga foi oficialmente apresentada, o futebol europeu mostrou-se contra, devido ao seu modelo fechado, egoísta e elitista, onde a ligas nacionais não dão acesso à competição. Apresentaram-se com os salvadores do futebol mas estariam a acabar com as surpresas em eliminatórias nunca vistas e emoções excecionais, para além que destruíam os êxitos do FC Porto, Ajax ou Nottingham Forest», explicou o organismo espanhol.