A Liga Espanhola denunciou esta quinta-feira à Federação espanhola (RFEF), como de costume em todas as jornadas, os atos violentos registados na sexta jornada do campeonato espanhol, com o destaque paras as 24 ocorrências no dérbi de Madrid, que terminou com vitória do Real Madrid por 2-1 sobre o Atlético de Madrid, de João Félix.

No relatório estão incluídos os cânticos entoados no interior e exterior do Estádio Metropolitano no passado domingo, nomeadamente as frases dirigidas ao extremo merengue, Vinícius Júnior. «Vinícius, és um macaco» e «Vinícius, morre!» foram algumas das frases escutadas. Já os adeptos blancos foram apanhados a proferir cânticos ofensivos para os rivais: «C****** do índio que não abana.» O Real Madrid lidera isoladamente o campeonato espanhol, com 18 pontos. Já o Atlético de Madrid segue na sétima posição, com dez pontos.