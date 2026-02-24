A La Liga reportou 20 incidentes durante o Osasuna-Real Madrid, no passado sábado, que terminou com vitória por 2-1 da equipa da casa.

Nos relatórios enviados à Comissão de Competição da RFEF e à Comissão Anti-Violência constam os insultos dirigidos a Vinicius Júnior e Raúl Asencio. «Vinicius, morre» e «Asencio, morre» foram alguns dos cânticos que os adeptos do Osasuna entoaram durante a partida.

A La Liga também denunciou insultos ao Real Madrid e aos seus adeptos, além do arremesso de garrafas de água e de bolas de praia para o relvado.

