O Conselho Superior do Desporto (CSD) de Espanha confirmou, esta sexta-feira, o regresso da primeira liga espanhola de 2019/2020 para o dia 11 de junho, com o dérbi andaluz entre Sevilha e Betis, três meses após a paragem da prova, devido à pandemia da covid-19. O final, com a última jornada, está previsto para 18 e 19 de julho.

«A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e La Liga (Liga Espanhola) chegaram a acordo, dentro do Grupo de Contacto formado junto com o Conselho Superior do Desporto, para o formato de desenvolvimento das onze jornadas pendentes», refere o comunicado do CSD, não divulgado oficialmente por qualquer uma das três entidades envolvidas, mas reproduzido pela imprensa espanhola, em alusão ao retorno, não só da I Liga do país, como também da II Liga.

«O reatamento da competição vai ter lugar durante o fim-de-semana de 13 e 14 de junho, sendo o primeiro jogo na quinta-feira, de 11, entre o Sevilha e o Betis. A última jornada vai acontecer, previsivelmente e sempre em função da evolução da pandemia, no fim-de-semana de 18 e 19 de julho», refere a nota.

Já esta sexta-feira, o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, afirmara que, além da intenção de retomar a prova a 11 de junho, que a época 2020/2021 vai começar a 12 de setembro.