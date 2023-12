A Liga Espanhola tornou público os valores oficiais que cada clube recebeu com os direitos televisivos, da primeira e segunda divisão, referentes à época de 2022/23.

Relativamente ao primeiro escalão espanhol, não é de estranhar quais as equipas que receberam um valor monetário mais elevado, em euros, sendo o top-3 composto pelo Real Madrid (161,24 milhões), pelo Barcelona (160,53 milhões) e pelo Atlético Madrid (119,03 milhões). No total foi gerado um valor de 1374,10 milhões, resultando ainda assim num valor mais reduzido que em 2021/22, que na altura registou 1426,93 milhões.

Na segunda divisão os valores foram mais reduzidos, com o Alavés a estar no top-1 (28,37 milhões), seguido do Levante (28,11 milhões) e do Granada (23,88 milhões). De referir que estes valores foram mais elevados que os restantes clubes, pois estes três receberam um apoio da liga por terem descido de divisão. O quarto clube a ganhar mais dinheiro na segunda liga foi o Las Palmas, que recebeu 8,68 milhões.

O valor total referente aos direitos televisivos da segunda divisão é de 203,54 milhões de euros. De referir que sem o apoio oferecido aos clubes que desceram de divisão, o Real Madrid e o Barcelona, individualmente, teriam recebido mais que todos os clubes da segunda liga juntos, pois o valor total seria apenas de 151 milhões de euros.

Veja na galeria acima associada os clubes espanhóis que mais investiram em direitos televisivos na época 22/23.