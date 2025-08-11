A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que irá solicitar à FIFA e à UEFA que o Villarreal-Barcelona seja realizado nos Estados Unidos.

«A Real Federação Espanhola de Futebol submeterá à UEFA a solicitação para iniciar os trâmites para a posterior autorização por parte da FIFA para que a partida seja disputada no Hard Rock Stadium em Miami», pode ler-se no comunicado da Federação espanhola.

Caso a partida, a contar para a 17.ª jornada da Liga espanhola, se realize, esta será a primeira vez que um jogo de uma das principais ligas europeias acontecerá nos Estados Unidos.