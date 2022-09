A Liga Espanhola divulgou esta sexta-feira a lista com os limites salariais de todas as equipas participantes na competição

As atenções estavam voltadas para o Barcelona, que foi um dos grandes protagonistas deste mercado, em que movimentou bastantes jogadores, e depois de, no mercado de inverno, ter tido um saldo negativo de 144 milhões de euros.

Numa lista liderada pelo Real Madrid, com um valor de 683 milhões de euros, o Barcelona segue na segunda posição com um limite salarial de 656 milhões, após ter registado um aumento extraordinário desde a última contagem.

Já o Atlético de Madrid, de João Felix, está na terceira posição com 341 milhões de euros. No fundo da lista estão o Elche e o Girona, com limites salariais a rondar os 40 milhões de euros.

É de recordar que os limites salariais dizem respeito ao valor que os clubes podem gastar em cada temporada, sendo influenciados pela diferença entre a receitas e as despesas do clube.