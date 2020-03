Espanha é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais do novo coronavírus, só atrás de Itália, que já regista mais de 6.800 mortes, e Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, revelou que a covid-19 já lhe roubou amigos.

«É uma doença muito cruel, perdi alguns amigos. Esta semana perdi muita gente que conhecia e a quem queria bem. E pais de amigos meus também. Há muita gente infetada e muita mais vai ser», disse o ex-treinador do FC Porto em entrevista ao Record.

«O que podemos exigir é responsabilidade a todos. Isto passa-se em Itália, em Espanha, em todo o Mundo. Em Portugal também», disse.

«É um problema muito grave, o mais grave que a humanidade conheceu nas ultimas décadas», apontou o técnico, deixando elogios aos esforços que têm vindo a ser desenvolvidos por todo o pessoal médico. «Aplaudo e admiro todos os responsáveis médicos, sanitários, farmacêuticos, trabalhadores de supermercados, bombeiros, polícias. Gente que nos permite viver no dia-a-dia.»