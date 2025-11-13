O estádio do Elche recebeu mais de 20 mil pessoas esta manhã e nem sequer é dia de jogo! Tudo aconteceu porque a seleção da Argentina realizou um treino aberto ao público, inserido na preparação para o jogo amigável com Angola, em Luanda, na sexta-feira.

Depois de esperarem desde cedo em longas filas, os adeptos puderam entrar no estádio para ver, sobretudo, Lionel Messi, que foi muito aplaudido. Os adeptos gritaram várias vezes o nome do avançado do Inter Miami, que levou o estádio ao rubro sempre que tocou na bola.

Além de muitas crianças, gente de várias zonas do país quis marcar presença e alguns até ficaram de fora porque os bilhetes esgotaram em poucas horas.

Os benfiquistas Nicolás Otamendi e Gianluca Prestianni também trabalham às ordens de Lionel Scaloni.