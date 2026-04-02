Luís Castro, treinador do Levante, tem em José Mourinho «uma referência pelo perfil, pelas ideias e pelo seu percurso», admitiu em entrevista ao jornal Marca.

«Fica como referência para sempre. Treinava uma equipa muito forte como o FC Porto, que ganhou a Taça UEFA e a Liga dos Campeões», disse Luís Castro sobre o atual técnico do Benfica, acrescentando Pep Guardiola, Jurgen Klopp e Paulo Fonseca à lista de modelos a seguir.

Admitindo que via o futebol «como um hobby» até se ter mudado para a academia do Al Nassr no início da década passada, o treinador, de 45 anos, considera a Seleção Nacional favorita a vencer o próximo Mundial e garante: «Não preciso de treinar uma equipa de Liga dos Campeões para ser feliz».

Depois de ter iniciado a temporada no Nantes, Luís Castro mudou-se para o Levante em dezembro do ano passado. O objetivo passa por manter a equipa da Comunidade Valenciana na LaLiga. Com nove jornadas por disputar, segue na penúltima posição da tabela com 26 pontos, menos três do que a primeira equipa acima da “linha de água”.

Natural de Moreira de Cónegos, o treinador tem no currículo a conquista da UEFA Youth League e da Finalíssima Intercontinental de sub-20 ao serviço do Benfica. Conta ainda com passagens pelos gregos do Panetolikos e os franceses do Dunkerque.