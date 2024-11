Samu, avançado do FC Porto, foi convocado pela primeira vez para representar a seleção principal espanhola. Depois de não se ter estreado na vitória frente à Dinamarca (2-1), Luis de la Fuente falou sobre o futebolista de 20 anos.

«Para o público em geral pode surpreender o impacto do Samu, mas nós sempre apostámos neles. É uma sorte contar com estes jogadores e não só estes, como outros, que estão de momento num segundo plano. Temos um grande presente, mas um futuro ainda melhor», começou por dizer, este domingo, em conferência de imprensa.

«Sabemos do potencial do Samu, é um jogador que é tremendo em transições e um grande finalizador. Veremos como vai correr o jogo. O importante é que esteja connosco. Samu ou o Pablo Barrios podem ter a possibilidade de estrear-se pela equipa sénior», explicou.

Relativamente à Liga das Nações, o selecionador espanhol comparou a competição a um Europeu.

«A verdade é que esta competição é tão difícil como um Europeu. Chamaremos como for chamada, mas a dificuldade é exatamente a mesma. Vamos jogar os quartos de final com Inglaterra ou Alemanha, Portugal. O mais importante era sermos primeiros do grupo e conseguimos. Tanto eu como os restantes selecionadores conhecemos o futuro e temos de saber da evolução dos jogadores», concluiu.

A Espanha, já apurada, joga esta segunda-feira com a Suíça, já despromovida, às 19h45.