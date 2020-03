Atualmente na seleção espanhola, Luis Enrique passou pelo comando técnico do Barcelona entre 2014 e 2017. E foi lá que se cruzou com o futebolista que mais um impressionou em toda a carreira e cujo nome é tudo menos surpreendente.

«Foi o Leo Messi, depois em algo do género Iniesta [médio internacional espanhol, mas o Leo tem uma grande diferença para os outros», disse Luis Enrique num encontro virtual com adeptos.

O treinador aproveitou ainda para lançar um apelo, no âmbito da pandemia do novo coronavírus. «Fora do futebol o maior desafio de momento é estar em casa, combater o vírus, é um objetivo de todos, e apesar de não ser tão atrativo como outras questões, é muito importante e convém ter essa consciência», referiu, voltando depois ao tema do futebol e às ambições à frente da Roja, que viveu um período dourado entre 2008 e 2012, período no qual conquistou dois europeus e um mundial.

«Tivemos a melhor geração de jogadores da história do futebol espanhol, todos a um nível top, nas melhores idades. A nós compete receber o testemunho, mas vejo uma seleção capaz de ganhar coisas. Esse é um dos desafios a que me propus como selecionador», concluiu Luis Enrique.