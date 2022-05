Após a conquista da quinta Liga dos Campeões pelo Real Madrid, Luka Modric confirmou que vai continuar ao serviço dos merengues. O croata terminava, recorde-se, contrato no final da presente temporada.



«Vemo-nos na próxima temporada, disse o médio de 36 anos aos meios do clube espanhol.



Luka Modric vai assim jogar pelo menos até 2023 pelo Real Madrid. Esta temporada o Bola de Ouro em 2018 disputou 45 jogos pela equipa de Ancelotti. Em sentido contrário, Marcelo está de saída após 15 anos e meio no clube.