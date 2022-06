Luuk de Jong confirmou a saída do Barcelona.



O avançado neerlandês, que representou os blaugranas por empréstimo do Sevilha, despediu-se do clube através de uma mensagem nas redes sociais.



«Culés, que tempo especial... Desejo-vos o melhor para o futuro», escreveu o futebolista de 31 anos.



Luuk de Jong, que tem contrato com o Sevilha até 2023, marcou sete golos em 29 jogos pelo Barça na última temporada.