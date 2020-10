O Levante emprestou Hernâni ao Al Wehda, clube da Arábia Saudita treinado pelo português Ivo Vieira, até ao final de temporada.

O avançado de 29 anos ruma, assim, à Arábia Saudita, depois uma época no clube espanhol em que apontou três golos em 23 encontros.

Hernâni chegou ao Vitória de Guimarães em 2013, já com passagens pelo Cova da Piedade, Atlético e Mirandela. Transferiu-se depois para o FC Porto e esteve quatro anos ligado aos dragões que, pelo meio, o cederam ao Olympiakos e aos vitorianos.

No Al-Wehda, que terminou no quarto lugar do campeonato saudita na época passada, Hernâni vai trabalhar com Ivo Vieira, técnico que deixou o Vitória de Guimarães este verão.