Manuel Pellegrini, treinador do Betis, disse que não era favorito no duelo contra o V. Guimarães, para os «oitavos» da Liga Conferência, e elogiou a equipa minhota.

«[O V. Guimarães] Foi segundo classificado na fase de Liga, atrás do Chelsea. Por isso, creio que tem argumentos futebolísticos de sobra, teve uma mudança no comando técnico e vem de bons resultados. Temos de fazer um jogo muito completo se queremos iniciar a eliminatória com o pé direito», afirmou o treinador de 71 anos, em conferência de imprensa.

O técnico chileno rejeita favoritismos e afirma que a equipa tem que entrar com «mentalidade». «Temos de entrar com a mentalidade de fazer um jogo completo, na defesa e no ataque. Se demonstrarmos, aqui e em Guimarães, que somos melhores, continuaremos na Liga Conferência», reforçou.

Também na antevisão ao confronto esteve o avançado Cédric Bakambu, que deixou fortes elogios aos vimaranenses. «[O V. Guimarães] é uma equipa com bons jogadores. Vi o jogo completo com o FC Porto e jogam muito bem. Mas o que importa mais é o nível com que nos vamos apresentar. Temos de jogar com ambição, porque este jogo é muito importante para nós», disse.

Betis e V. Guimarães jogam na quinta-feira, num jogo agendado para as 18h45 locais (17h45 em Lisboa), no estádio Benito Villamarín.