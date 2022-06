O jogador brasileiro Marcelo emocionou-se, nesta segunda-feira, na despedida formal do Real Madrid, clube que representou durante 16 temporadas.

Na cerimónia desta segunda-feira, o lateral de 34 anos contou com a presença do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, do treinador Carlo Ancelotti, para além dos companheiros de equipa Dani Carvajal e Marco Asensio.

«Cheguei como um menino e saio como um homem. Obrigado por tudo», afirmou o internacional brasileiro.

Raúl González, figura emblemática dos «merengues» também esteve presente no evento e recebeu um agradecimento por parte de Marcelo: «Meu capitão... quando eu cheguei aqui tu apoiaste-me com grandes detalhes. Quando o meu filho Enzo nasceu, ensinaste-me muito como líder.»

Marcelo recordou as comparações com o compatriota Roberto Carlos, quando chegou a Madrid, mas explicou que tentou sempre escrever a sua própria história: «Eu nunca quis essa comparação, eu queria fazer a minha história, a história do Marcelo. Todos têm o seu próprio estilo. Para mim, não houve outro como ele. É o melhor da história. Eu sou o Marcelo, e a minha história continua.»

Marcelo chegou ao Real Madrid na temporada 2006/07, conquistando seis campeonatos espanhóis, cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de clubes, três Supertaças europeias, duas Taças do rei e cinco supertaças espanholas.