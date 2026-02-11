Marcus Rashford e Raphinha desfalcam Barcelona antes de meia-final da Taça
Barcelona e Atlético Madrid medem forças esta quinta-feira
Barcelona e Atlético Madrid medem forças esta quinta-feira
O Barcelona está desfalcado para a primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, contra o Atlético de Madrid, disputada esta quinta-feira no Metropolitano.
A equipa orientada por Hans Flick treinou na Ciutat Esportiva na véspera do jogo, sem Raphinha nem Marcus Rashford. O primeiro já estava lesionado, mas o segundo é novidade.
O clube 'blaugrana' comunicou que o inglês, emprestado pelo Manchester United, estará fora devido a uma lesão no joelho esquerdo, resultado de uma pancada sofrida no jogo contra o Maiorca de Samu Costa.
Por outro lado, Frenkie de Jong voltou a estar presente no treino após recuperar de lesão.
𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2026
The first team player Marcus Rashford has pain in his left knee after taking a blow in the game against Mallorca on Saturday at Spotify Camp Nou.
The player will miss Thursday's Copa del Rey game against Atlético Madrid. pic.twitter.com/OsfLx0NYcI