O Barcelona está desfalcado para a primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, contra o Atlético de Madrid, disputada esta quinta-feira no Metropolitano. 

A equipa orientada por Hans Flick treinou na Ciutat Esportiva na véspera do jogo, sem Raphinha nem Marcus Rashford. O primeiro já estava lesionado, mas o segundo é novidade.

O clube 'blaugrana' comunicou que o inglês, emprestado pelo Manchester United, estará fora devido a uma lesão no joelho esquerdo, resultado de uma pancada sofrida no jogo contra o Maiorca de Samu Costa.

Por outro lado, Frenkie de Jong voltou a estar presente no treino após recuperar de lesão. 

RELACIONADOS
«Acordo secreto» por Yan Diomande (Leipzig) promete abrir guerra jurídica
OFICIAL: Marselha anuncia rescisão com Roberto De Zerbi
Liga: Ian Cathro eleito treinador do mês de janeiro