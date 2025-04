Lamine Yamal já conquistou um Europeu com a seleção espanhola e é uma das principais figuras da «La Roja», mas até poderia vestir a camisola de outra seleção. Walid Regragui, selecionador de Marrocos, revelou que tentou convencer o avançado do Barcelona a representar o país africano, mas levou uma nega.

«Yamal é um craque geracional. Tentámos levá-lo para Marrocos, mas ele escolheu Espanha e desejámos-lhe o melhor. O que ele faz na sua idade é incrível», começou por dizer Regragui ao El Chiringuito.

«Falei diretamente com Lamine, ele foi honesto comigo e com a Federação [marroquina] também. Fizemos tudo para apresentar-lhe o projeto que temos com Marrocos, com a Taça das Nações Africanas (CAN) que jogaremos em casa, e o Mundial de 2030, com o carinho que o país lhe poderia dar. Mas o rapaz nunca me mentiu. Passados dois ou três dias, telefonou-me e disse-me: “Mister, obrigado pelo carinho, mas sinto-me espanhol, jogo desde os infantis com Espanha e gostaria de jogar com a seleção principal". Queremos grandes jogadores na nossa seleção, claro, mas desejo-lhe muita sorte. Foi muito honesto e gostei da conversa com ele», completou.

Yamal era elegível para jogar por Marrocos por parte do pai, mas também poderia ter optado pela Guiné-Equatorial pelo lado da mãe. O jogador de 17 anos leva quatro golos em 19 internacionalizações por Espanha.