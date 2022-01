O Sevilha garantiu um reforço de luxo nesta janela de transferências: Anthony Martial. Na apresentação oficial, o internacional gaulês explicou a saída do Manchester United e justificou a escolha pelo emblema andaluz.



«O que me convenceu a vir para o Sevilha foi o contacto que tive com o diretor desportivo [Monchi] e com o treinador [Lopetegui]. Mostraram que me queriam aqui e eu queria vir para jogar mais», referiu, em conferência de imprensa.



O avançado de 26 anos confessou há muito tinha o desejo de jogar no clube espanhol.



«Não sei a data exata, mas há muito tempo que conversamos. Não foi fácil, mas desde o primeiro momento que tinha claro que queria vir para o Sevilha. Fizemos tudo o que foi possível e estou muito feliz», disse ainda.



Contratualmente ligado ao Manchester United até 2024, Martial não fechou a porta a uma possível transferência em definitivo para o Sevilha.



«Para já vou estar aqui cinco meses, mas nunca se sabe o futuro. Vamos ver, mas neste momento são apenas cinco meses», concluiu.