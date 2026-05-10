Kylian Mbappé ainda não recuperou da lesão sofrida na coxa esquerda e não vai ser opção para o El Clásico frente ao Barcelona, num jogo em que a turma de Flick pode conquistar o bicampeonato.

Num momento em que o Real Madrid vive um momento delicado, devido às várias polémicas com jogadores - uma delas a visar o avançado francês - os merengues deslocam-se ao Camp Nou sem o seu maior goleador (41 golos e seis assistências em 41 jogos na presente temporada). Na lista de ausentes está também Valverde, que sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência dos confrontos com Tchouaméni. O médio francês, por outro lado, está convocado apesar do processo disciplinar que lhe foi instaurado e da multa de 500 mil euros.

Contudo, a boa notícia é o regresso de Courtois à lista de convocados. O guarda-redes belga deverá, muito provavelmente, assumir a baliza da equipa orientada por Álvaro Arbeloa.Courtois, recorde-se, não joga desde 17 de março na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City por 2-1, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Real Madrid joga este domingo, às 20h, com o Barcelona, em partida a contar para a 35.ª jornada da Liga espanhol. Em caso de vitória ou de empate, os blaugrana sagram-se bicampeões.

Ora veja a lista de convocados do Real Madrid: