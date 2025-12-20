No dia em que completou 27 anos, Kylian Mbappé igualou uma marca que só Cristiano Ronaldo havia alcançado com a camisola do Real Madrid: 59 golos num ano civil.

Na comemoração do golo, o avançado francês imitou o icónico festejo de Cristiano Ronaldo, com o salto, a rotação no ar e braços e pernas em «V».

«É um dia especial, o meu aniversário. Desde pequeno que dizia que era um sonho jogar no dia do meu aniversário e ainda mais no Real Madrid, o clube dos meus sonhos. Ganhámos, era muito importante e o recorde é incrível», começou por dizer em declarações à televisão do emblema madridista, para depois deixar rasgados elogios a CR7.

«No meu primeiro ano fazer como o meu ídolo, o melhor da história do Real Madrid e uma referência para o futebol mundial... Queria homenageá-lo na celebração. Ele foi sempre simpático comigo e ajudou-me na adaptação ao Real Madrid, porque falámos muito. Tenho a minha celebração, mas queria fazê-lo como ele para lhe fazer uma dedicatória. Tenho uma ótima relação com ele», rematou.