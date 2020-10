O defesa do Boavista, Adil Rami, não tem dúvidas de que o futuro do compatriota Killyan Mbappé passa pelo Real Madrid.



«Mbappé já assinou pelo Real Madrid. Não tenho dúvidas, porque as negociações para a renovação do contrato ainda não avançaram. Ele nem sequer tem falado disso, é porque não está interessado», disse o jogador de 31 anos à RMC Sport.



O avançado do Paris Saint-Germain tem ligação contratual com o emblema parisiense até junho de 2022 e já foi apontado inúmeras vezes como possível reforço dos merengues.