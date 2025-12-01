O Real Madrid voltou a tropeçar na Liga espanhola, somando o terceiro empate seguido, resultado que confirmou a queda dos merengues da liderança da competição, agora nas mãos do Barcelona.

Após o jogo, Kylian Mbappé, que marcou o único golo dos merengues, deixou um alerta nas redes sociais. «Não foi, definitivamente, o resultado que queríamos esta noite. Mas a Liga continua e é muito longa. Precisamos de mudar esta dinâmica e mostrar o que somos como equipa», escreveu nas redes sociais.

O Real iniciou a Liga espanhola com o impressionante registo de dez vitórias nos primeiros 11 jogos, mas tem vindo a perder gás desde então. Apesar disso, Mbappé continua a faturar e leva 14 golos na prova e 23 em 19 jogos em todas as frente, estando a realizar o melhor arranque de uma época a nível individual.