Na antevisão do Real Madrid-Salzburgo (quarta-feira, às 20h00), a contar para a Liga dos Campeões, Kylian Mbappé falou aos jornalistas sobre a adaptação difícil ao Real Madrid, após a saída do PSG.

«Eu pensava muito, demasiado. Podem ver nos jogos, estava num momento de adaptação ao grupo. Pensava muito ‘como fazer isto, como me mexer, se entro na zona do Vini ou na Rodrygo’... e quando se pensa tanto, não se joga bem», admitiu o internacional francês.

Relativamente às críticas, o avançado do Real Madrid manteve a calma: «Quando se é um jogador como eu, com tudo o que se esperava de mim, é normal que as pessoas falem. Mas para mim não é algo pessoal, há que ter calma e concentrarmo-nos no nosso jogo. Eu sabia que podia mudar a situação», assegurou.

Contudo, o internacional francês conta que passou um mau bocado: «Passei mal porque sou um jogador que quer sempre fazer mais e, quando não o fazes, é normal que isso te marque. Eu sabia que este momento podia passar e no final foi um bom momento, porque depois desse jogo [em Bilbau], mudei a minha mentalidade. Não podia fazer pior. Penso que foi mais uma questão mental, de dizer que agora tenho de fazer mais. Estava bem fisicamente, mas tinha de fazer mais e eu sabia disso. Era o momento de mudar tudo, porque não vim para Madrid para jogar mal. Aqui temos de jogar sempre bem e estou pronto para fazê-lo», disse.

Apesar da conferência ser relativa ao Real Madrid, Kylian Mbappé respondeu ainda sobre o 'afastamento' da seleção francesa, depois de ter falhado por opção os últimos compromissos.

«Não se passa nada com a seleção. Consigo entender as críticas, mas tenho vontade de voltar em março e ajudar a seleção francesa a apurar-se para a semifinal da Liga das Nações. O meu amor pela seleção não mudou», rematou.